Мошенница обещала за плату выдать пенсионные из ЕНПФ

В Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обманувшей людей на 9 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда №2

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Женщина говорила потерпевшим о том, что у нее есть возможность вывести пенсионные накопления из ЕНПФ. За это она берет 10% от суммы.

По 17 эпизодам она причинила ущерб потерпевшим на сумму более 9 млн тенге.

Подсудимая признала вину и заявила, что полностью согласна с предъявленным обвинением.

Суд учел ее искреннее раскаяние, наличие несовершеннолетних детей и беременность. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Исковые заявления потерпевших о взыскании материального ущерба удовлетворены.

Приговор суда не вступил в законную силу.