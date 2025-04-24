Жительница Алматинской области обманывала земляков, предлагая помощь в оформлении земли

Мошенничество
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Сотрудники отдела полиции Енбекшиказахского района раскрыли серию мошенничеств в земельной сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, получив сигнал от одного из обманутых сельчан, стражи порядка оперативно провели проверку. Как выяснилось, под видом помощницы в оформлении земельных участков 62-летняя женщина без зазрения совести обчищала карманы доверчивых граждан.

Денежные суммы, отданные аферистке наивными земляками, варьируются от 45 тыс. до 200 тыс. тенге. В общей сложности выявлено 29 жертв, и это, как подозревают следователи, не предел.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские продолжают кропотливо собирать доказательства, устанавливают возможных потерпевших, тщательно проверяют причастность задержанной к другим противозаконным эпизодам.

К слову, ранее в прокуратуре Алматы сообщили об участившихся случаях мошенничества в сфере купли-продажи жилья. По информации надзорного органа, мошенники подделывают документы, выдавая себя за владельцев недостроенных или заброшенных объектов. 

#мошенничество #Алматинская область

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