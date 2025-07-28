Московское «Динамо» подписало полузащитника сборной Казахстана

Футбол
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Бактиёр Зайнутдинов стал игроком столичного футбольного клуба, выступающего в российской премьер-лиге

Фото: fcdynamo.ru

«Добро пожаловать!» — написала пресс-служба москвичей в ролике, посвящённом трансферу полузащитника сборной Казахстана из турецкого «Бешикташа».

Зайнутдинов выступал за стамбульский клуб с лета 2023 года, куда перебрался из другого гранда российского футбола -  московского ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2027 года.

Главным тренером столичного «Динамо» является Валерий Карпин, который в бытность свою наставником ФК «Ростов» уже работал с Бактиёром Зайнутдиновым. В ростовском клубе лидер сборной Казахстана провёл 35 матчей и набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».

#футбол #Динамо #трансфер #Зайнутдинов #РПЛ

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