Фото: fcdynamo.ru

«Добро пожаловать!» — написала пресс-служба москвичей в ролике, посвящённом трансферу полузащитника сборной Казахстана из турецкого «Бешикташа».

Зайнутдинов выступал за стамбульский клуб с лета 2023 года, куда перебрался из другого гранда российского футбола - московского ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2027 года.

Главным тренером столичного «Динамо» является Валерий Карпин, который в бытность свою наставником ФК «Ростов» уже работал с Бактиёром Зайнутдиновым. В ростовском клубе лидер сборной Казахстана провёл 35 матчей и набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».