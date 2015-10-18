Москвичи назвали платные парковки завоеванными Бату-ханом зонами

Общество
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Жания Уранкаева
Фото ©Антон Радаев
В зонах платной парковки на улицах Москвы неизвестные активисты провели акцию, установив шутливые сообщения, стилизованные под информирующие знаки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Дождь".

Знаки были выставлены на столичных улицах в зонах платной парковки. Авторы инициативы остаются неизвестными, однако интернет-пользователи с большим воодушевлением встретили их появление.

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Знаки предупреждают автовладельцев о том, что они въезжают не в зону платной парковки, а "в зону хана Батыя", "ограниченного воображения" и "зону средневековья". 

Пользователь соцсетей и автор фото Антон Радаев уверяет, что наткнулся на знаки, когда выехал в центр города. 

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Добавим, с 10 октября в российской столице на 95 улицах начала действовать расширенная зона платной парковки. Таким образом пространство платных парковок увеличилось почти на 3%. Ранее власти отмечали, что территории дворов при этом затронуты не будут. Первые платные парковки в Москве были введены в 2013 году в пределах Бульварного кольца.

При этом в некоторых районах Белокаменной проходят акции протестов, в минтрансе на это ответили, что граждане не должны выдвигать свои инициативы, поскольку власти самостоятельно способны "более компетентно решить данные вопросы".

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