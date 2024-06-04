Мост Караоткель в Астане частично закроют на ремонт
80
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает, что с 21:00 часов 5 июня до 06:00 часов 1 июля текущего года будет проводить средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны пр.Кабанбай батыра и ул. А.Бараева с частичным перекрытием.
На время проведения ремонта с 5 июня по 1 июля движение на вышеуказанном участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.