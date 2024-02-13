Мост в прошлое

Проект состоялся при поддерж­ке Министерства культуры и информации РК и посольства Исламской Республики Иран в Казахстане.

– Обменяться опытом восстановления древних рукописей с иранскими мастерами, обучиться зарубежным методикам приехали более полусотни казахстанских рес­тавраторов из разных регионов нашей страны, – говорит директор Национального центра рукописей и древних книг Жандос Болдыков.

В Казахстан были специально приглашены ведущие специалисты Ирана из Международного центра микрофильмов «Нур» и Центральной библиотеки Астан Кудс Разави города Мешхеда. Иранские коллеги поделились данными о видах древнего письма, миниатюрах, чернилах, узорах, украшающих рукописи, сортах бумаги. По мнению профессора, экс­перта по средневековому искусству и рукописям библиотеки Астан Кудс Разави Мухаммада Вафадора Муради, первая в мире бумага появилась в городе Атлахе под Таразом, а затем ее начали производить в Самарканде, Багдаде и Шаме.

Доктор искусствоведения, известный иранский каллиграф Хамид Малекиан рассказал о секретах древнего письма. Участники встречи получили и практические навыки этого древнего искусства, создали свои первые тексты.

Руководитель международного центра микрофильмов «Нур» Хоссейн Али Джаффариан заявил, что иранские коллеги готовы поддержать исследования древних исторических рукописей Казахстана, и предложил реализовывать совместные проекты. По его словам, искусству арабской каллиграфии уже 1 300 лет. Оно берет начало с куфической традиции, когда сподвижник пророка Салман аль-Фарси в городе Куфа соединил два вида древнего письма – иранского и египетского в арабской вязи. Затем это искусство разделилось на шесть видов, которыми до сих пор пользуются в мусульманских странах. Например, в средние века каллиграфия активно развивалась в Таразе.

– Основная наша цель – упрочение многовековых культурных связей между Казахстаном и Ираном, – говорит Хоссейн Али Джаффариан. – В этот раз мы привезли копии ценных исторических рукописей из Международного центра микрофильмов «Нур». Хотим передать свой опыт восстановления древних книг казахстанским специалис­там. Показываем это искусство с самых первых шагов: к примеру, как сейчас изготовить такую же бумагу, какая была в древности, восстановить обложку, воспроизвести каллиграфичес­кий текст.

По его словам, научившись восстанавливать древние исторические рукописи, можно проложить своеобразный культурный мост в прошлое.