Моя страна – поэзия!

Известный поэт и ученый Бауыржан Жакып родился на земле Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова. Естественно, что его поэтическое творчество с ранних лет пронизано думами и устремлениями родного края, Абырали, Чингистау, Дегелена, Жидебая и Борили. Это знаковые места казахского духа, казахской интеллигенции, что была рождена под святыми сводами Семея.

Поэт Бауыржан Жакып принял все это на молекулярном уровне, постигая и развивая великую школу Абая на стыке веков, привнося из века минувшего в век нынешний поэтические образы бытия. И не только чисто в поэтическом искусстве. Его биография включает в себя – после окончания Казахского университета – работу на телевидении, в издательствах Казахстана. Еще в те далекие годы он вел такие телепередачи, в которых дух казахской поэзии витал над многотысячной аудиторией телезрителей. Одни названия этих передач говорят сами за себя: «Фольклор – народная сокровищница», «Сердцем пишутся стихи», «Поэзия – властитель языка».

В эти же годы вышли и первые поэтические книги Бауыржана Жакыпа. И в эти же годы наряду с поэтическими успехами раскрылся его талант ученого-исследователя. Под чутким руководством корифеев казахской журналистики и философии – профессора Таумана Амандосова и академика Зейнуллы Кабдолова – молодым ученым были созданы кандидатская, а затем докторская диссертации с основополагающей тематикой – «Мухтар Ауэзов – публицист» и «Казахская публицистика разных лет».

Профессор Бауыржан Жакып является автором свыше двухсот научно-исследовательских статей, опубликованных в научно-литературных изданиях Казахстана и за рубежом, академиком ряда академий, среди которых и Академия Чингиза Айтматова. Он лауреат многих литературных премий – как отечественных, так и зарубежных. Сейчас книга поэта «Білте шамның жарығы» – «Свет фитиля» выдвинута Союзом писателей Казахстана на соискание Государственной премии РК им. Абая.

Свои поэтические истоки он впитал с молоком матери, соприкасаясь с родной землей Прииртышья. Одна из последних по времени поэтических вещей – это поэма «Голоса Шынгыстау», прекрасно переведенная известной поэтессой Надеждой Черновой и опубликованная в журнале «Простор» в феврале 2024 года.

Из-за краткого объема газетной публикации я не буду приводить фрагменты поэмы, но обозначу названия глав: «Голос Дегелена», «1949 г., 29 августа», «Последнее слово высохшего леса», «Печаль Степи», «Плач ветра», «Откровения Шакарима», «Борили. Голос Мухтара Ауэзова», «Слово Олжаса», «Плач младенца с полигона»…

Мне, когда-то написавшему книгу поэтической публицистики «Аист над Припятью», посвященную трагедии Семипалатинского полигона и Чернобыля и опубликованную почти 40 лет назад в Казахстане и в Украине (на украинской мове), близка и до сердца понятна боль и атомная трагедия этих земель.

«Бауыржан Жакып – известный казахский поэт, его литературный труд насчитывает несколько десятков книг, его поэзия привлекает своей чистотой и искренностью. Сам родом из Семипалатинской области, он безраздельно слит с природой родного края, так, что ощущает всем своим существом не только его неповторимую красоту, но и боль его увядания.

Это зримо чувствуется в его необыкновенном самобытном произведении «Крик души», в котором он через голоса своих персонажей взывает к разуму и душам людей и просит остановить ядерное безумие. В этом он находит отклик и поддержку среди своих многочисленных читателей», – написал о поэте Бауыржане Жакыпе основатель Международного антиядерного движения «Невада – Семей» поэт Олжас Сулейменов.

Полынный привкус горечи одинаков, будь это трава – чернобыль или же степной емшан. Борьба за закрытие полигона во имя памяти жертв атомной трагедии – это борьба за перспективу жизни на земле.

Было время, трагедийное по своей сути, когда атомные испытания в Неваде отзывались паритетным эхом в степях Казахстана… Родина великого казахского поэта Абая, родина Шакарима и Мухтара Ауэзова, места, где впервые встретились Федор Достоевский и Шокан Уалиханов, содрогались от атомных взрывов. И все же неистребимая вера поэта, что его народ и народы мира войдут в третье тысячелетие без ядерного оружия, берет верх, тем самым очень чутко ощущая связь времен и общность судеб.

А вот мнение патриарха русской поэзии и прозы, искушенного редактора Адольфа Арцишевского: «Пусть читатель вслушивается в дыхание строк и их звучание и сам непредвзято соотнесет их с канонами поэзии, оценит их истинную глубину и то, что в этой глубине возможно сокрыто».