В Национальной библиотеке прошла встреча представителей Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Алматинской области с журналистами и презентация книги «Мы – надежный щит Родины». Пять экземпляров книги, составленной из воспоминаний ветеранов и действующих офицеров Пограничной службы, были переданы в фонд Нацио­нальной библиотеки.

фото Юрия Беккера

Как отметил начальник департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области полковник Алибек Каюпов, сегодня большое внимание уделяется связям с общественностью, поскольку достоверная и качественная информация о работе Погранслужбы должна своевременно доходить до населения.

По поручению Президента РК – Верховного главнокомандующего

Касым-Жомарта Токаева в учебных заведе­ниях активизирована работа центров патрио­тического воспитания будущих защитников Родины. При департаменте по Алматинской области и в подведомственных управлениях действуют военно-патриотические клубы «Жас шекарашы».

– В этом году вышла книга «Мы – надежный щит Родины» о службе пограничников восточного региона. В ней рассказывается о жизни солдат и офицеров, несущих службу на границе, о верности воинскому долгу. Подобные проекты становятся возможными во многом благодаря вашей поддержке и профессиональному партнерству, – сказал Алибек Каюпов.

В свою очередь журналисты поделились впечатлениями от посещения пограничных отрядов и застав. Были высказаны пожелания о более активном сотрудничестве, дальнейшем совершенствовании военно-патриотического воспитания молодежи.

Ряду участников встречи в честь приближающегося Дня работников средств массовой информации были вручены специальные награды и грамоты.