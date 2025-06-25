В Национальной библиотеке прошла встреча представителей Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Алматинской области с журналистами и презентация книги «Мы – надежный щит Родины». Пять экземпляров книги, составленной из воспоминаний ветеранов и действующих офицеров Пограничной службы, были переданы в фонд Национальной библиотеки.
Как отметил начальник департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области полковник Алибек Каюпов, сегодня большое внимание уделяется связям с общественностью, поскольку достоверная и качественная информация о работе Погранслужбы должна своевременно доходить до населения.
По поручению Президента РК – Верховного главнокомандующего
Касым-Жомарта Токаева в учебных заведениях активизирована работа центров патриотического воспитания будущих защитников Родины. При департаменте по Алматинской области и в подведомственных управлениях действуют военно-патриотические клубы «Жас шекарашы».
– В этом году вышла книга «Мы – надежный щит Родины» о службе пограничников восточного региона. В ней рассказывается о жизни солдат и офицеров, несущих службу на границе, о верности воинскому долгу. Подобные проекты становятся возможными во многом благодаря вашей поддержке и профессиональному партнерству, – сказал Алибек Каюпов.
В свою очередь журналисты поделились впечатлениями от посещения пограничных отрядов и застав. Были высказаны пожелания о более активном сотрудничестве, дальнейшем совершенствовании военно-патриотического воспитания молодежи.
Ряду участников встречи в честь приближающегося Дня работников средств массовой информации были вручены специальные награды и грамоты.