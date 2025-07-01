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Лауреат международной премии «Алаш», кандидат филологических наук Маржан Ершу – одна из виднейших представительниц современной казахской литературы. Читатели хорошо знают ее как писателя-универсала, плодотворно работающего едва ли не во всех известных сегодня жанрах.

Творческий путь Маржан Ершу отмечен значительными успехами в поэзии и прозе, сатире и драматургии. Выпущенные ею книги «Шырақ», «Пырақ», «Аламан», «Дина», «Бопай ханым», «Ораз би», «Қыпшақ Қоңыр», «Кітапхана педагогикасы: Ертегітерапия» стали яркими событиями в литературной жизни Казахстана.

Кроме того, Маржан Ершу активно выступает как переводчик. На казахский язык ею переведены многие произведения Физули и Габдуллы Тукая, а также один из шедевров мировой литературы – роман турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина «Королек – птичка певчая».

Содержание сборника «Әйелдер галереясы» в полной мере соответствует его названию. В книгу вошли размышления Маржан Ершу о творчестве современных казахских писательниц, а также ее произведения, посвященные роли выдающихся женщин в истории Казахстана. Под одной обложкой объединены стихотворения, легенды, сказки, повести, пьесы и ряд публицистических выступлений писательницы. Они отличаются богатым художественным языком, выразительностью описаний, точностью к деталям и принципиальностью творческой позиции, что несомненно делает книгу «Әйелдер галереясы» привлекательной для массового читателя.

– Женщинам посвящено огромное множество произведений. И все-таки перед тем, кто хочет воспеть женщину, всегда открывается широкий творческий простор. В своих книгах я стремилась изобразить героизм и величие славных дочерей казахского народа – Бопай ханым, Дины Нурпеисовой, Хиуаз Доспановой, Фаризы Онгарсыновой. Создать художественные образы этих выдающихся женщин – задача крайне сложная и ответственная, – подчеркнула Маржан Ершу.

Книга «Шығармашылық лаборатория» – уверенная попытка обобщить и проанализировать закономерности творческого процесса. Представленные в ней эссе, очерки и творческие портреты известных отечественных писателей вводят читателя в мир большой литературы со всеми его сложностями и противоречиями. Особое внимание Маржан Ершу уделила вопросам создания художественного произведения – от возникновения замысла до непосредственного акта творчества. Сборник «Шығармашылық лаборатория» несомненно будет интересен студентам-филологам, а также всем тем, кому небезразлично развитие современной казахской литературы.

В мероприятии приняли участие известные общественные и государственные деятели, писатели, журналисты и многочисленные поклонники творчества Маржан Ершу.