В Агентстве по делам государственной службы презентовали книгу «Сапарбаев тұлғасы», посвященную жизни и трудовому пути государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук Бердибека Сапарбаева.

фото пресс-службы АДГС

В презентации приняли участие представители Администрации Президента, Правительства и Парламента, областных акиматов, коллеги и ученики государственного деятеля, члены его семьи, слушатели Академии госуправления.

Приветственный адрес по случаю презентации книги направил председатель Сената РК Маулен Ашимбаев. Председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил особый вклад Бердибека Сапарбаева в социально-экономическое развитие страны за более чем 40 лет работы на государственной службе. Своими воспоминаниями о совместной работе с Бердибеком Сапарбаевым поделились государственные и общественные деятели Бакберген Досмамбетов и Куаныш Айтаханов, советник Президента РК Бауыржан Омаров, исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек.

Бердибек Сапарбаев работал акимом пяти областей и замес­тителем Премьер-министра, а выйдя на заслуженный отдых, преподавал в Академии государственного управления, готовя новое поколение государственных служащих. Как отмечали участники презентации, он был человеком, глубоко понимающим систему госуправления и преданным делу служения народу.

Авторы – составители книги – Улан Айхожаев и Абай Сейфуллаұлы. Издание призвано популяризировать трудовой путь выдающегося государственного и общественного деятеля как образец для молодежи, а также содействовать формированию личностных качеств и ценностных ориентиров у молодых госслужащих.