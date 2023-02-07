Может ли подорожать такси из-за специального налогового режима для работников онлайн-платформ, ответила Дуйсенова

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова высказалась о тарифах на такси в связи с планами ввести в Казахстане специальный налоговый режим для работников онлайн-платформ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова разъяснила, приведут ли к росту тарифов на такси нормы нового Социального кодекса, касающиеся работников онлайн-платформ.

«Нет, не приведет. На этой неделе хочу встретиться с ассоциациями таксистов и еще раз прояснить. Есть компенсационные выплаты, уже в их договорах предусматриваются платежи в бюджет и соцотчисления. Поэтому мы говорим, что эти средства будут отчисляться в рамках тех компенсационных выплат, которые они осуществляют этим посредникам или непосредственно онлайн-платформам», – ответила она на вопрос журналистов в кулуарах Сената Парламента РК.

Дуйсенова подчеркнула, что дополнительных финансовых нагрузок никому из участников онлайн-платформы не будет.

«Мы уже встретились не один раз. Не только я, но и совместно с министерствами финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности мы полностью рассмотрели, сколько сегодня платят таксисты, какие компенсационные выплаты платят таксопаркам и операторам программ. И в этой сумме уже предусмотрены средства, которые должны быть направлены в виде налоговых платежей и отчислений. Поэтому мы сказали, что все это будет проходить в рамках этой уже оговоренной компенсационной суммы. На сегодня такая договоренность есть. И это поддержал непосредственно, например, оператор платформы «Яндекс.Такси», – заключила министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как «Яндекс.Такси», Glovo и другие, планируют ввести специальный налоговый режим. Налоговыми агентами определят операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан.