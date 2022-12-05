Специальный налоговый режим введут для работников Яндекс Такси, Glovo и других платформ

Налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан.

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Специальный налоговый режим введут для работников Яндекс Такси, Glovo и других онлайн-платформ. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как Яндекс Такси, Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим», - сообщила депутатам министр.

Тамара Дуйсенова пояснила, что при этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан.