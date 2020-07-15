Можно ли выезжать на природу во время жесткого карантина, ответил Бекетаев
Айдана Демесинова
В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций министр юстиции РК Марат Бекетаев разъяснил, можно ли выезжать на природу во время усиленного карантина, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Надо смотреть, где конкретно вы планируете отдых. Есть места, где акиматы установили ограничения. Это, как правило, места массового скопления людей: городские пляжи, парки и так далее. Естественно, нахождение там будет считаться нарушением. В целом на природу выезжать можно, но нельзя допускать большого скопления людей. Если несколько семей вместе отдыхают, тогда это нарушение социального дистанцирования. Одна семья спокойно может выехать. При этом нужно соблюдать все правила", – сказал министр.
Ранее сообщалось о том, что доступ к пляжам на территории национального парка "Бурабай" закрыт из-за эпидемиологической ситуации в регионе.