Свежий выпуск МСБ идет на рекорд Уак МАНБЕТЕЕВ

Так, на 1 мая текущего года количество активных субъектов предпринимательства в Алматы составило 175 958 единиц, это больше на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Численность занятых в МСБ составляет 460 050 человек. Объем выпущенной в этом сегменте рынка продукции составил 3,3 трлн тенге. Тем самым доля малого и среднего бизнеса в ВРП по итогам 2014 года побила рекорд за последние четыре года и составила 30%. (2011 г. – 25,8%, 2012 г. – 25,4%, 2013 г. – 22,3%). «В Алматы идет рост практически по всем секторам экономики. Рост ВВП по итогам 2014 года составил 7,1%. А по итогам 4 месяцев нынешнего года, не являясь сырьевым регионом, Алматы собрал 33% налогов всей страны», – отметил аким города Ахметжан Есимов.

Рекордные объемы поступления налогов в мегаполисе были достигнуты не только за счет увеличения производств, но и во многом благодаря согласованным действиям по улучшению налогового администрирования и вывода экономики из тени.



