Мурка и Ақтөс – самые популярные клички домашних питомцев в Казахстане

Общий реестр домашних животных на портале TAÑBA , в который вносятся данные о зарегистрированных питомцах, продолжает пополняться. Сейчас в нем 212 тыс. записей, передает Kazpravda.kz

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Data hub выяснил, что собак в базе гораздо больше, чем кошек.

"Самая популярная кличка для кошки, кажется, и не стоила подсчетов. Это Мурка – их в реестре почти 1,2 тыс. На 69,5 тыс. кошек – меньше сотни пород. Названия заполнены примерно в половине случаев, причем 20,4 тыс. кошек – беспородные, а еще около 7 тыс. – метисы", - говорится в сообщении.

Котов с конкретной породой – меньше 8,5 тыс. Самые популярные варианты: британская короткошерстная, около 2 тыс. особей, шотландская вислоухая (1,7 тыс.) и шотландская прямоухая (0,8 тыс.). Кроме того, в списке фигурируют еще почти 200 шотландских кошек без указаний на качество ушей.

У собак уверенный лидер по кличкам – Ақтөс. Так записаны примерно 3,8 тыс. псов.

Названий пород собак в базе фигурирует около трех сотен. Опять же, примерно в 53 тыс. случаев графа не заполнена вообще, а еще около 59 тыс. – беспородные или метисы.

"Конкретная порода заполнена для 29 тыс. собак. Выделяются алабаи, к которым могли отнести в том числе породу тобет, и те псы, которые указаны именно как тобет. Если посчитать их вместе, наберется около 3,8 тыс. Далее следуют немецкие овчарки (3,4 тыс.) и еще одна наша порода – тазы (2,1 тыс.)", - отмечается в публикации.

Подсчеты по кличкам и породам актуальны на 29 декабря 2023 года.