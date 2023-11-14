Музей советского прошлого

Общество
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Андрей Кратенко

Коллекцию старинных вещей собрал у себя дома житель города Мамлютки Северо-Казахстанской области.

фото из личного архива Еркина Самарханулы

Самовар, прялка, патефон, чемоданы с никелированными набойками, бюст Ленина с пионерским галстуком и ретроавтомобили во дворе – все это привлекает внимание жителей и гостей Мамлютки.

– Был в доме Прасолова Виктора Леонидовича, – говорит аким Мамлютки Еркин Самарханулы. – Если в будущем откроется районный музей, то Виктор Леонидович передаст ему собранные предметы.

О себе и своем увлечении Виктор Прасолов рассказывает охотно и подробно:

– У покойной бабы Клавы Ворониной была старинная икона Божьей матери. В период большевистских гонений на веру она спрятала ее и таким образом сохранила для нас. После смерти бабушки икона перешла ко мне, а я в свою очередь передам ее внуку…

Виктор Леонидович родился, вырос и прожил в Мамлютке почти всю жизнь, если не считать время армейской службы и учебы в Новосибирском институте советской торговли.

Увлечение стариной началось в 1975-м. Первым он приобрел самосвал ЗИС-585 (1955 года выпуска), купил его у бывшего работника элеватора. Позже появился старенький бортовой ЗИЛ-164 («Целинник») 1962 года выпуска. Виктор Леонидович восстановил грузовик, покрасил и теперь хочет поставить на пос­тамент, чтобы был в Мамлютке памятник целинникам.

– Во время освоения целины, – поясняет Виктор Прасолов, – Мамлютка считалась воротами целинного края. От Мамлютки до границы с Россией всего 20  километров. ЗИЛ-164 в то время был самым востребованным грузовиком.

ГАЗ-20 («Победа») 1954 го­да тоже на ходу и готова к покраске. В год своего 70-летия Виктор Прасолов хочет выехать на этой машине в День Победы.

– Что еще в Вашей антикварной коллекции?

– Я падкий на все. Есть велосипеды «Урал», «Пионер», мопед «Верховина». Комод, буфет, круглый стол, венские стулья, старинные скатерти, патефон, посуда, открытки эпохи СССР, транзисторный приемник, проигрыватели, пластинки, радиоприемник, как у Штирлица.

– У Вас уже так много старых вещей, где Вы храните их? Жена не гонит со двора?

– Поначалу она относилась к моему увлечению с насмешкой, а теперь видит, что музеем заинтересовались акимы, и эта усмешка прошла. Кроме того, для музея у меня есть отдельное помещение – двух­этажный сарай, одна комната уже готова, а вторую готовлю для экспонатов из моих запасников.

В биографии Виктора Прасолова был еще один поис­тине звездный час, когда летом 2007 года он появился на экране «Первого канала» в передаче «Поле чудес».

– Увы, проиграл. Надо было Даля читать, а я его сроду не читал. Вот на Дале и спалился. Хотя слово-то простое попалось – шляпа, – вспоминает он. – Я две буквы угадал, а потом разволновался, надо ведь было приветы землякам передавать, которые так спонсировали меня перед дальней дорогой, что с трудом довез все подарки...

#коллекция #Мамлютка #Виктор Прасолов

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