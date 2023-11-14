Музей советского прошлого Общество 14 ноября 2023 г. 1:20 205 Андрей Кратенко Коллекцию старинных вещей собрал у себя дома житель города Мамлютки Северо-Казахстанской области. фото из личного архива Еркина Самарханулы Самовар, прялка, патефон, чемоданы с никелированными набойками, бюст Ленина с пионерским галстуком и ретроавтомобили во дворе – все это привлекает внимание жителей и гостей Мамлютки. – Был в доме Прасолова Виктора Леонидовича, – говорит аким Мамлютки Еркин Самарханулы. – Если в будущем откроется районный музей, то Виктор Леонидович передаст ему собранные предметы. О себе и своем увлечении Виктор Прасолов рассказывает охотно и подробно: – У покойной бабы Клавы Ворониной была старинная икона Божьей матери. В период большевистских гонений на веру она спрятала ее и таким образом сохранила для нас. После смерти бабушки икона перешла ко мне, а я в свою очередь передам ее внуку… Виктор Леонидович родился, вырос и прожил в Мамлютке почти всю жизнь, если не считать время армейской службы и учебы в Новосибирском институте советской торговли. Увлечение стариной началось в 1975-м. Первым он приобрел самосвал ЗИС-585 (1955 года выпуска), купил его у бывшего работника элеватора. Позже появился старенький бортовой ЗИЛ-164 («Целинник») 1962 года выпуска. Виктор Леонидович восстановил грузовик, покрасил и теперь хочет поставить на постамент, чтобы был в Мамлютке памятник целинникам. – Во время освоения целины, – поясняет Виктор Прасолов, – Мамлютка считалась воротами целинного края. От Мамлютки до границы с Россией всего 20 километров. ЗИЛ-164 в то время был самым востребованным грузовиком. ГАЗ-20 («Победа») 1954 года тоже на ходу и готова к покраске. В год своего 70-летия Виктор Прасолов хочет выехать на этой машине в День Победы. – Что еще в Вашей антикварной коллекции? – Я падкий на все. Есть велосипеды «Урал», «Пионер», мопед «Верховина». Комод, буфет, круглый стол, венские стулья, старинные скатерти, патефон, посуда, открытки эпохи СССР, транзисторный приемник, проигрыватели, пластинки, радиоприемник, как у Штирлица. – У Вас уже так много старых вещей, где Вы храните их? Жена не гонит со двора? – Поначалу она относилась к моему увлечению с насмешкой, а теперь видит, что музеем заинтересовались акимы, и эта усмешка прошла. Кроме того, для музея у меня есть отдельное помещение – двухэтажный сарай, одна комната уже готова, а вторую готовлю для экспонатов из моих запасников. В биографии Виктора Прасолова был еще один поистине звездный час, когда летом 2007 года он появился на экране «Первого канала» в передаче «Поле чудес». – Увы, проиграл. Надо было Даля читать, а я его сроду не читал. Вот на Дале и спалился. Хотя слово-то простое попалось – шляпа, – вспоминает он. – Я две буквы угадал, а потом разволновался, надо ведь было приветы землякам передавать, которые так спонсировали меня перед дальней дорогой, что с трудом довез все подарки... #коллекция #Мамлютка #Виктор Прасолов