Его цель – возродить память прошлого, вернуть в научный и культурный оборот старинные книги, письма, рукописи и фотографии, хранившиеся в семьях на протяжении многих поколений. Эти реликвии – не просто материальные предметы. Это свидетели времени, голоса предков, которые способны вновь зазвучать для будущих поколений.

Первые экспонаты, которые уже поступили в рамках проекта в фонд музея – материалы, полученные от внучки поэта и просветителя Гумара Караша Надежды Карашевой. На их основе в 2018 году издан трехтомник «Гумар Караш». Идея увековечить память о знаменитом земляке принадлежит Жантасу Сафуллину, который вместе с единомышленниками начал работу по сбору этих материалов еще в 2012 году. Недавно, возглавив областной историко-краеведческий музей, он решил транслировать эту инициативу на другие старинные печатные и рукописные документы и фотографии, хранящиеся в семейных архивах западноказахстанцев.

Масштабное начинание предусматривает исследование, сохранение и популяризацию памятников, обладающих высокой исторической, научной и культурной ценностью. Каждый экспонат, переданный музею, пройдет научную экспертизу и будет надежно сохранен в специализированных фондохранилищах. Реликвии будут представлены на выставках и в экспозициях, станут предметом научных трудов и публикаций, чтобы их подлинное значение и красота были доступны обществу. Вся информация, полученная в рамках проекта, будет использоваться для заполнения сайта. Также будут созданы дополнительные интернет-платформы, изданы каталоги, отдельные или групповые сборники с сохранением авторства некоторых ценных наследий.

– Мы обращаемся ко всем, в чьих семьях хранятся старинные рукописи, книги и фотографии: пусть они не остаются немыми свидетелями прошлого, а станут частью общей истории. Даже если вы не готовы расстаться с дорогими сердцу предметами, специалисты музея помогут сделать копии, переведут, расшифруют, проведут экспертизу, расскажут, какое значение имеют эти документы. Передавая реликвии в музей, вы дарите им новую жизнь и помогаете сохранить ее для будущих поколений, – отметила заведующая научно-методическим отделом музея Гульнара Дуйсенгалиева.

Работа по проекту будет вестись во всех 18 филиалах музея.