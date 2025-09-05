Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Областной историко-краеведческий музей объявил о старте уникального культурного проекта «Сбор древних книг, рукописей и фотографий», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Его цель  – возродить память прошлого, вернуть в научный и культурный оборот старинные книги, письма, рукописи и фотографии, хранившиеся в семьях на протяжении многих поколений. Эти реликвии – не просто материальные предметы. Это свидетели времени, голоса предков, которые способны вновь зазвучать для будущих поколений.

Первые экспонаты, которые уже поступили в рамках проекта в фонд музея – материалы, полученные от внучки поэта и просветителя Гумара Караша Надежды Карашевой. На их основе в 2018 году издан трехтомник «Гумар Караш». Идея увековечить память о знаменитом земляке принадлежит Жантасу Сафуллину, который вместе с единомышленниками начал работу по сбору этих материалов еще в 2012 году. Недавно, возглавив областной историко-краеведческий музей, он решил транслировать эту инициативу на другие старинные печатные и рукописные документы и фотографии, хранящиеся в семейных архивах западноказахстанцев.  

Масштабное начинание предусматривает исследование, сохранение и популяризацию памятников, обладающих высокой исторической, научной и культурной ценностью. Каждый экспонат, переданный музею, пройдет научную экспертизу и будет надежно сохранен в специализированных фондохранилищах. Реликвии будут представлены на выставках и в экспозициях, станут предметом научных трудов и публикаций, чтобы их подлинное значение и красота были доступны обществу. Вся информация, полученная в рамках проекта, будет использоваться для заполнения сайта. Также будут созданы дополнительные интернет-платформы, изданы каталоги, отдельные или групповые сборники с сохранением авторства некоторых ценных наследий. 

– Мы обращаемся ко всем, в чьих семьях хранятся старинные рукописи, книги и фотографии: пусть они не остаются немыми свидетелями прошлого, а станут частью общей истории. Даже если вы не готовы расстаться с дорогими сердцу предметами, специалисты музея помогут сделать копии, переведут, расшифруют, проведут экспертизу, расскажут, какое значение имеют эти документы. Передавая реликвии в музей, вы дарите им новую жизнь и помогаете сохранить ее для будущих поколений, – отметила заведующая научно-методическим отделом музея Гульнара Дуйсенгалиева.

Работа по проекту будет вестись во всех 18 филиалах музея.

