Муж убил мать своих трех детей в Алматинской области

В Алматинской области муж убил свою супругу. Полиция начала расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: ДП Карагандинской области

Сообщение о жутком убийстве поступило в общественный фонд «Не молчи». В нем говорится, что в поселке Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области муж убил из ружья жену в доме ее матери. При этом супруги воспитывают троих детей, младший ребенок – еще школьник.

19 ноября следователи управления полиции Енбекшиказахского района начали досудебное расследование в отношении 47-летнего местного жителя за умышленное убийство человека на почве личных неприязненных отношений.

В этот же день подозреваемый задержан и взят под стражу.

У мужчины изъяли орудие преступления – зарегистрированное на него охотничье огнестрельное оружие.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областном ДП.