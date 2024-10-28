Мужчина через суд доказал свое право быть гражданином РК

Происшествия , Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

26-летний житель Жамбылской области не имел свидетельства о рождении 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Жамбылской области обратился в суд с просьбой официально установить юридически значимый факт своего рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

В иске 26-летний житель Сарысуского района указал, что родился 6 февраля 1998 года в семье пастухов. Мать его родила на дому, к врачам не обращалась, свидетельство о рождении не получала. 

В связи с рождением вне медорганизации регистрация его рождения в органах ЗАГС не была произведена и никогда не документировалась.

НАО «Правительство для граждан» было отказано ему в регистрации в связи с отсутствием документа о рождении из медицинской организации с указанием, что заявитель имеет возможность установить факт рождения только по решению суда.

Для того, чтобы установить личность заявителя, аким сельского округа была создал комиссию, которая направила его на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста. 

Экспертиза заключила соответствие физического развития заявителя возрасту 24-25 лет.

Судом были рассмотрены доказательства, подтверждающие факт рождения заявителя, включая медкарту профилактических прививок, справку со школы, письмо аппарата акима сельского округа с указанием сведений из книги об учете домохозяйств. 

«Кроме того, были допрошены свидетели, в том числе присутствовавшие при родах и подтвердившие факт рождения заявителя в степных условиях. Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни», – заключили в суде. 

Решение не вступило в законную силу.  

#документы #рождение #ЗАГС

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