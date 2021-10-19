Мужчина погиб после падения с высоты в Актау

Происшествие случилось в доме №8 в 8 микрорайоне города Актау. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в Департаменте полиции региона, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lada.kz
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Инцидент произошел 18 октября примерно в 19:04. На пульт оператора 102 управления полиции Актау поступил вызов о том, что мужчина упал с пятого этажа.
«На место происшествие выехала следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в полиции региона.