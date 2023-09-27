Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Акмолинской области

Мужчина погиб на предприятии в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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24 сентября в 14:15 со станции скорой помощи в управление полиции города Степногорска сообщили о гибели мужчины на рабочем месте.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что на территории предприятия в поселке Заводской в ходе электроремонтных работ скончался рабочий – 35-летний житель города Акколя. Мужчина погиб из-за падения с высоты вместе с бетонной опорой, на которой он был закреплен", – сообщили в ДП.

Полицейские начали досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда". Госинспектор труда проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.