23-летний лудоман из Актобе покончил с собой, проиграв зарплату отца

За полгода он проиграл почти 1,2 млн тенге на ставках

Фото: Kazpravda.kz

В Актюбинской области молодой человек покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл заработную плату отца на спортивных ставках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В отдел полиции поступило сообщение о погибшем в своем доме молодом человеке. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

"Оказалось, что 23-летний житель области пошел на отчаянный шаг после того, как проиграл на ставках всю заработную плату отца, у которого на следующий день должен быть день рождения. За полгода мужчина проиграл почти 1,2 млн тенге на ставках. Все началось с игровых автоматов, потом делал ставки на спорт, пытаясь так заработать", – сообщили в департаменте полиции.

Отметим, 4 сентября 2023 года на заседании Совбеза глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос об игровой зависимости среди казахстанцев.

"В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.