Мужчина потерял руку после нападения медведя в зоопарке в СКО

Уголовное дело заведено по нападению бурого медведя на мужчину в зоопарке в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции СКО.

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Об инциденте в зоне отдыха "Абакшино" в отдел полиции Кызылжарского района СКО сообщили 30 июня.

«Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что дикое животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине. Последний с 6 июня был на испытательном сроке в этой зоне отдыха: убирал территорию и кормил животных. После оказания скорой помощи пострадавшего госпитализировали», – рассказали в полиции.

В пресс-службе ДП уточнили, что мужчине пришлось ампутировать руку.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда». Проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.