Мужчина с ножом напал на женщину в лифте ЖК в Астане
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В данное время начато расследование, сообщает Kazpravda.kz
Кадры с места происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Из них следует, что во время потасовки мужчина неожиданно схватил женщину и стал замахиваться на нее кухонным ножом.
Она вовремя среагировала, оттолкнула злоумышленника и смогла остановить лифт. К счастью, ей удалось освободиться и сбежать от нападавшего после того, как открылись двери.
В полиции выясняют подробности инцидента.
«По факту угрозы возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции мужчина установлен и задержан. Проводится следствие», – детализировали в правоохранительных органах.