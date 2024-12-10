Мужчина с ножом напал на женщину в лифте ЖК в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кадры с места происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Из них следует, что во время потасовки мужчина неожиданно схватил женщину и стал замахиваться на нее кухонным ножом.

Она вовремя среагировала, оттолкнула злоумышленника и смогла остановить лифт. К счастью, ей удалось освободиться и сбежать от нападавшего после того, как открылись двери.

В полиции выясняют подробности инцидента.