Мужчина с ребенком погибли при пожаре в квартире в Темиртау

2 человека скончались в результате пожара в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Пожар в квартире на 2-м этаже 9-этажного дома в 9-м микрорайоне Темиртау вспыхнул вечером 11 июля. Горели домашние вещи и мебель на площади 5 квадратных метров.

«Пожарные вынесли из квартиры в бессознательном состоянии хозяина жилья 1991 года рождения и его племянницу 2015 года рождения. Их передали бригаде скорой помощи, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли – мужчина и девочка скончались», – сообщили в ДЧС.

Огнеборцы по лестничному маршу также эвакуировали восьмерых человек, в том числе троих детей.

Пожар был потушен в 20:33.

По предварительной версии, его причиной стал открытый источник огня. Не исключается и детская шалость с огнем.