Мужчина спас девочку-подростка, которая тонула в озере на курорте Боровое

Происшествия
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

На пляже «Голубая лагуна» в Боровом на днях случилось ЧП, в озере стали тонуть три девочки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двух из них удалось вытащить быстро, а третья - четырнадцатилетняя - исчезла под водой. Её сестра начала кричать и звать на помощь. Свидетелем происшествия стал 43-летний местный предприниматель Рустем Шаймерденов, который немедленно бросился на помощь.

«Я находился на берегу, когда услышал крики о помощи. Сразу же побежал в ту сторону. Мне показали примерное место исчезновения девочки, я поплыл туда и начал нырять. Вода была мутной, практически ничего не было видно, но я нырял вновь и вновь, понимая, что шансы на спасение уменьшаются с каждой секундой. Наконец мне показалось, что я заметил в воде тело девочки. Побольше набрал в грудь воздуха, нырнул и очень обрадовался, когда смог вытащить ребёнка из озера», - вспоминает Рустем.

На берегу борьба за жизнь девочки продолжилась. По счастливой случайности среди отдыхающих оказалась медсестра, которая начала делать пострадавшей искусственное дыхание и массаж сердца.

«Девочка не подавала признаков жизни. У её сестры началась истерика, она рвала на себе волосы, плакала и кричала. Это был ужасный момент. Но Рустем настаивал на том, чтобы медсестра продолжала реанимацию, говоря: «Пожалуйста, не останавливайтесь. Делайте дыхание, качайте её, качайте, она сейчас задышит!» Благодаря его настойчивости девочка пришла в себя, задышала. Можно сказать, что он спас её второй раз», - вспоминает очевидец происшествия по имени Самал.

Прибывшая бригада «Скорой помощи» увезла потерпевшую в больницу. Сейчас её жизнь вне опасности. Медики говорят, что только благодаря усилиям Рустема и медсестры ребёнок остался жив. 

 

#подросток #спасение #озеро #Боровое

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