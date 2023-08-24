Мужчина убил родного брата за нравоучения в Шымкенте

Как выяснилось, ссора между братьями началась с наставлений погибшего о том, что родственник должен перестать употреблять наркотики.

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Подозреваемого в убийстве родного брата задержала полицейская собака в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По данным полицейских, на пульт 102 управления полиции Енбекшинского района поступило сообщение об убийстве.

Отмечается, что наряду со следственно-оперативной группой, на вызов выехали заместители начальника ДП Шымкента Серик Ергешов и Арман Бейсенбаев, а также прокуроры района.

По прибытию на адрес сотрудники полиции обнаружили во дворе дома труп мужчины с признаками насильственной смерти.

"Установлено, что местный житель в ходе семейного конфликта ударил младшего брата кухонным ножом в грудь и скрылся в неизвестном направлении. По указанию главного оперативника департамента Армана Бейсенбаева, оперуполномоченный криминальной полиции Куттыбек Оналбеков и кинолог Мейиржан Касымбеков со служебной собакой направились на поиски в сторону железной дороги, проходящей недалеко от дома", - говорится в сообщении.

Полицейскому псу Грею сразу же удалось взять след и привести стражей порядка к подозреваемому, который уже успел переодеться. Мужчину правоохранители взяли под стражу.

Как выяснилось, ссора между родными братьями началась с нравоучений погибшего о том, что родственник должен перестать употреблять наркотики.

По факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По окончанию следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение.