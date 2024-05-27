Свыше 114 млн тенге выманил у знакомой житель Усть-Каменогорска

Мошенничество
157
Дана Аменова
Корреспондент

Полицейские ВКО задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница областного центра. Потерпевшая сообщила, что еще в 2020 году ее знакомый под разными предлогами, якобы «предпринимательства», обманул ее на крупную сумму.

Как оказалось, мужчина умело манипулировал и вводил в заблуждение, уверяя, что хочет заняться бизнесом разного вида, в том числе приобретением автомобилей для их последующей перепродажи, и покупкой экскаватора для добычи металлов.

Горожанин рассказывал о том, что хотел купить фирму по поставке продуктов питания, дорогую иномарку для своего пользования. С этой целью злоумышленник брал деньги у потерпевшей.

Кроме того, он пообещал ей помочь в продаже вещей-реплик именитых брендов, но завладев ими, так и не вернул. Общая сумма ущерба составляет более 114 млн тенге.

«По факту мошенничества полицейские завели уголовное дело. Подозреваемый установлен, им оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление 39-летний устькаменогорец», – детализировали в правоохранительных органах.

Следствие продолжается, добавили в полиции. 

#полиция #мошенничество #ВКО

Популярное

Все
Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы
Экзамен по казахскому языку сдают 5, 8 и 10-е классы
Стал известен обладатель "Золотой бутсы" - 2024
Аида Бауыржанова завоевала бронзу на ЧА по спортивной гимнастике
«Сама, наверное, нозила?»: задержавших Бишимбаева полицейских наказали в Астане
Уголовное дело завели на алматинских школьниц за избиение парня
Школьница разработала устройство, предупреждающее об опасности при паводках
Сборная Чехии выиграла домашний ЧМ по хоккею
Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка вызова
Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации РК
Международная выставка по признанию собак породы қазақ тазы прошла в Астане
Утверждены требования к онлайн-продаже банковских активов
Дожди со снегом продолжат идти в Казахстане
Карагандинская область продолжает лидировать по уровню травматизма на производстве
Республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» запустили спортсмены Астаны
Почти 15 тыс. тенге составил средний чек на маркетплейсах
Около 7 млн бюджетных тенге проиграл азартный бухгалтер в ЗКО
Цены на продукты обсудили в правительстве
Nomadiq Innovation hub: инновационный IT-хаб открылся в Сингапуре
Свыше 114 млн тенге выманил у знакомой житель Усть-Каменогорска
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
«Тайник-KZ» стал брендом
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Казахстан – не проходной двор
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Посвящается поэту и гражданину
Фундамент языка закладывается с колыбели
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
У Казахстана уникальный культурный код
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Волонтерство – элемент национального характера
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали

Читайте также

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали…
Новую рассылку от имени президента запустили мошенники
Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы МСХ
Несколько кредитов оформила жительница Акмолинской области …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]