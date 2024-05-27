Свыше 114 млн тенге выманил у знакомой житель Усть-Каменогорска

Полицейские ВКО задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница областного центра. Потерпевшая сообщила, что еще в 2020 году ее знакомый под разными предлогами, якобы «предпринимательства», обманул ее на крупную сумму.

Как оказалось, мужчина умело манипулировал и вводил в заблуждение, уверяя, что хочет заняться бизнесом разного вида, в том числе приобретением автомобилей для их последующей перепродажи, и покупкой экскаватора для добычи металлов.

Горожанин рассказывал о том, что хотел купить фирму по поставке продуктов питания, дорогую иномарку для своего пользования. С этой целью злоумышленник брал деньги у потерпевшей.

Кроме того, он пообещал ей помочь в продаже вещей-реплик именитых брендов, но завладев ими, так и не вернул. Общая сумма ущерба составляет более 114 млн тенге.

«По факту мошенничества полицейские завели уголовное дело. Подозреваемый установлен, им оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление 39-летний устькаменогорец», – детализировали в правоохранительных органах.

Следствие продолжается, добавили в полиции.