Жителя Костанайской области приговорили к пожизненному сроку за убийство полицейского

Происшествия , Криминал
15
Дана Аменова
корреспондент

В мае текущего года он совершил особо тяжкое преступление, сообщает Kazpravda.kz

Фото: alau.kz

Как пишет alau.kz, сам подсудимый заявлял, что полицейского, который был его знакомым, он убил случайно, в ходе ссоры. Но обвинение доказало, что преступление было связано с деятельностью погибшего, совершено оно было умышленно, и с особой жестокостью.

35-летний житель Узункольского района Виктор Сербокрыл 3 года назад уже привлекался за кражу и избиение полицейских, но был условно-досрочно освобожден 3 мая этого года.

После встреч с друзьями и знакомыми, 6 мая, как он рассказывал во время следствия и суда, решил посетить для разговора 43-летнего криминалиста Кумара Шойтасова, якобы чтобы забрать оставленную у того при последнем аресте старую монету. Однако, в ходе процесса, обвинение установило, что мотивом совершенного им в тот день преступления была месть.

«Отбывая наказание, он уже готовил себя, что освободившись, отомстит. Получилось так, что именно Шойтасов оказался дома. Засалько следователю звонил, — не получилось. Другие у него были помечены», — сказала судья Ляззат Мухамеджанова. 

Когда Сербокрыл проник в дом полицейского, тот отсуствовал. Виктор залез через окно, а по приезду Шойтасова, якобы зная о наличии у того табельного оружия, взял на кухне нож. Как следует из показаний подсудимого, он несколько раз сказал Шойтасову, что пришел просто поговорить, но тот, ругаясь, его ударил, после чего увидев нож, выбежал во двор. Сербокрыл его догнал.

«Нанес ему многочисленные ранения в жизненно важные органы. Кроме этого, после того, как рукоятка ножа сломалась, зашел домой, взял еще один нож с ребристым лезвием, частично ампутировал ему голову», – сказала судья. 

Суд признал, что убийство полицейского было связано с его профессиональной деятельностью, совершено оно было умышлено, с особой жестокостью. В действиях Сербокрыла усмотрен опасный рецидив преступления.

«Повышенную опасность для общества представляет Сербокрыл. Суд считает, что нельзя такому менее строгое наказание, чем пожизненное лишение свободы давать», – отметила судья Мухамеджанова. 

Отбывать пожизненный срок Сербокрыл будет в учреждении с чрезвычайным режимом безопасности. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

#суд #приговор #убийство #полицейский

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
Чем будут кормить в школьных столовых?
У меня зазвонил телефон...
Застраховать риски
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
С чего начинается «Родина»
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Успешные педагоги вдохновляют на успех
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Подозреваемого в наркообороте казахстанца экстрадировали из…
Молодожена убили в день его бракосочетания в Кокшетау
В Алматы ограбили бухгалтера крупного супермаркета

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]