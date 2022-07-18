Мужчину, толкнувшего полицейского во время приезда Хабиба, арестовали в Актау

Проход чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на международный турнир по смешанным единоборствам, который прошел на набережной Актау, сопровождался давкой. В ходе нее мужчина толкнул полицейского, передает Kazpravda.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Видеозапись разлетелась по социальным сетям и мессенджерам.

Хабиб Нурмагомедов был приглашен на турнир в Актау в качестве специального гостя. Приезд бойца вызвал широкий резонанс среди жителей города.

Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, человеком, толкнувшим полицейского при охране общественного порядка, был один из организаторов мероприятия.

«Личность человека на видео установили. Его доставили в управление полиции города Актау и составили протокол согласно части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Материал направили в административный суд», – отметили в ведомстве.

Нарушитель не отделался штрафом – административный суд вынес постановление об аресте на 10 суток в спецприемнике города Актау.