Мужская команда Казахстана по настольному теннису вышла в плей-офф ЧМ

Сегодня сборной РК предстоит поединок за выход в 1/8 финала против сборной Индии

Фото: пресс-служба НОК РК

В Пусане (Южная Корея) на чемпионате мира по настольному теннису завершились игры в подгруппах и определились 24 команды, которые продолжат путь к пьедесталу почёта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Мужская сборная Казахстана обыграла США со счетом 3:1, заняла второе место в своей подгруппе, и вошла в ТОП-24 ЧМ.

Группа №2:

1 место - Германия

2 место - Казахстан

3 место - Англия

4 место - США

5 место - Саудовская Аравия.

В НОК особо отметили лидера сборной РК, мастера спорта международного класса Кирилла Герасименко, показавшего 100-процентный победный результат: 7 игр, 7 побед.

Также отмечается, что для участия в чемпионате мира квалифицировались 40 национальных сборных команд.

Сегодня казахстанским спортсменам предстоит поединок за выход в 1/8 финала против сборной Индии.