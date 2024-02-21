Мужская команда Казахстана по настольному теннису вышла в плей-офф ЧМ

Сегодня сборной РК предстоит поединок за выход в 1/8 финала против сборной Индии
В Пусане (Южная Корея) на чемпионате мира по настольному теннису завершились игры в подгруппах и определились 24 команды, которые продолжат путь к пьедесталу почёта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Мужская сборная Казахстана обыграла США со счетом 3:1, заняла второе место в своей подгруппе, и вошла в ТОП-24 ЧМ.
Группа №2:
1 место - Германия
2 место - Казахстан
3 место - Англия
4 место - США
5 место - Саудовская Аравия.
В НОК особо отметили лидера сборной РК, мастера спорта международного класса Кирилла Герасименко, показавшего 100-процентный победный результат: 7 игр, 7 побед.
Также отмечается, что для участия в чемпионате мира квалифицировались 40 национальных сборных команд.
Сегодня казахстанским спортсменам предстоит поединок за выход в 1/8 финала против сборной Индии.