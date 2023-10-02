Мужская команда Казахстана завоевала золото в гребле на Азиаде

Это четвертая золотая медаль для сборной РК на этих Азиатских играх.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Команда Казахстана в составе Тимура Хайдарова и Сергея Емельянова завоевала золотые медали в гребле на каноэ на 500 метров, показав время 1:49.01, сообщает Kazpravda.kz.

Казахстанцы опередили команду Японии (1:49.237) и дуэт из Ирана (1:50.486).

Это четвертая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских играх.

"Поздравляю Тимура и Сергея с победой! Борьба была упорной, но нашим гребцам удалось опередить конкурентов. Отдельная благодарность тренерскому штабу команды. Мы гордится вами!" – отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.