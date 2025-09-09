Музыка, объединившая народы

Творчество
78
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла состоялся торжественный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося китайского композитора Сянь Синхая.

фото предоставило посольство КНР

Гостями филармонии стали представители министерств иностранных дел Казахстана и Китая, деятели культуры, ценители музыки. Символично, что юбилейные торжества совпали с поездкой Президента Казахстана в Китай и участием в саммите ШОС, а также в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне.

В поздравительном адресе от имени Министерства культуры и информации РК было отмечено, что 120-летие Сянь Синхая – это не просто юбилей композитора, а яркое проявление дружбы и духовных связей казахского и китайского народов. Его кантата «Желтая река», симфоническая поэма «На горе Тайханшань» и другие произведения вошли в золотой фонд мировой музыки, олицетворяя силу духа и любовь к Родине.

История Сянь Синхая в ­Казахстане начиналась драматично, так как война отрезала пути домой, оставив без средств к существованию. Он оказался в крайней нужде, и руку помощи протянул молодой казахский композитор Бахытжан Байкадамов.

– Сегодняшний вечер – знак уважения к культуре и верности дружбе. В годы войны именно Казахстан стал для Сянь Синхая второй родиной. Здесь он нашел приют, творческую поддержку, друзей. Эта дружба – не только часть нашей общей истории, но и фундамент для будущего сотрудничества, – отметила Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, выразив благодарность казахстанской стороне за сохранение памяти о композиторе. – Сянь Синхай – это не только яркая жемчужина китайской музыки, но и символ духовной связи между Китаем и Казахстаном. Его дружба с казахскими композиторами, его творчество, рожденное в Алма-Ате, – наш общий культурный мост. Мы уверены, что эта дружба никогда не прервется.

В ходе вечера была подчерк­нута особая роль Казахстана в годы войны: народы двух стран плечом к плечу сражались на антифашистском фронте, разделяя боль и надежду ­миллионов. В память об общей истории правительство КНР наградило двух казахстанских героев – Майхана Аренова и Абдибека Нурмагамбетова памятной медалью «80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам». Награду на ­сцене получили их родственники.

В исполнении Государственного академического симфонического оркестра им. Т. Абдрашева прозвучали симфония «Амангельды», созданная совместно с Бахытжаном Байкадамовым, и другие произведения китайского композитора. Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова исполнила песни Сянь Синхая. Концерт завершило одно из самых значительных произведений композитора – кантата «Желтая река», исполненное оркестром и хоровой капеллой.

Торжественный вечер в Алматы стал ярким подтверждением того, что музыка объединяет людей, а история дружбы Сянь Синхая и казахских композиторов остается живым примером взаимной поддержки и дружбы двух народов.

#память #творчество #120 лет #Сянь Синхай

Популярное

Все
Событие особой значимости
Каждому школьнику – безграничные возможности
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Как ИИ помогает педагогам
Уроки большого спорта
Цифровизация становится новой национальной идеей
Внимание каждому региону
Музыка, объединившая народы
«Барыс» побеждает на старте сезона
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Голосом сердца
Достучаться до сердец

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]