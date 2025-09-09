Гостями филармонии стали представители министерств иностранных дел Казахстана и Китая, деятели культуры, ценители музыки. Символично, что юбилейные торжества совпали с поездкой Президента Казахстана в Китай и участием в саммите ШОС, а также в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне.

В поздравительном адресе от имени Министерства культуры и информации РК было отмечено, что 120-летие Сянь Синхая – это не просто юбилей композитора, а яркое проявление дружбы и духовных связей казахского и китайского народов. Его кантата «Желтая река», симфоническая поэма «На горе Тайханшань» и другие произведения вошли в золотой фонд мировой музыки, олицетворяя силу духа и любовь к Родине.

История Сянь Синхая в ­Казахстане начиналась драматично, так как война отрезала пути домой, оставив без средств к существованию. Он оказался в крайней нужде, и руку помощи протянул молодой казахский композитор Бахытжан Байкадамов.

– Сегодняшний вечер – знак уважения к культуре и верности дружбе. В годы войны именно Казахстан стал для Сянь Синхая второй родиной. Здесь он нашел приют, творческую поддержку, друзей. Эта дружба – не только часть нашей общей истории, но и фундамент для будущего сотрудничества, – отметила Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, выразив благодарность казахстанской стороне за сохранение памяти о композиторе. – Сянь Синхай – это не только яркая жемчужина китайской музыки, но и символ духовной связи между Китаем и Казахстаном. Его дружба с казахскими композиторами, его творчество, рожденное в Алма-Ате, – наш общий культурный мост. Мы уверены, что эта дружба никогда не прервется.

В ходе вечера была подчерк­нута особая роль Казахстана в годы войны: народы двух стран плечом к плечу сражались на антифашистском фронте, разделяя боль и надежду ­миллионов. В память об общей истории правительство КНР наградило двух казахстанских героев – Майхана Аренова и Абдибека Нурмагамбетова памятной медалью «80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам». Награду на ­сцене получили их родственники.

В исполнении Государственного академического симфонического оркестра им. Т. Абдрашева прозвучали симфония «Амангельды», созданная совместно с Бахытжаном Байкадамовым, и другие произведения китайского композитора. Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова исполнила песни Сянь Синхая. Концерт завершило одно из самых значительных произведений композитора – кантата «Желтая река», исполненное оркестром и хоровой капеллой.

Торжественный вечер в Алматы стал ярким подтверждением того, что музыка объединяет людей, а история дружбы Сянь Синхая и казахских композиторов остается живым примером взаимной поддержки и дружбы двух народов.