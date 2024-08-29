Музыка Тлендиева и Шумана на одной сцене

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Рустам Алмазов

Музыкальный коллектив студентов Казахского национального университета искусств (КазНУИ) принял участие в фестивале Young Euro Classic в Берлине.

Фото: пресс-служба МКИ

Фестиваль проводится ежегодно с 2000 года и собирает под своей эгидой лучшие молодежные симфонические оркестры со всего мира. По приглашению дирекции при поддержке Министерства культуры и информации РК и посольства Казахстана в Германии в этом году в нем приняли участие музыкальные коллективы КазНУИ.

В репертуар участников фестиваля вошли не только известные европейские симфонические произведения, но и традиционные композиции, показывающие самобытность музыкальных коллективов.

Выступление Евразийского студенческого симфонического оркестра КазНУИ в берлинском Концертхау­се стало вторым после успешного фес­тивального дебюта в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба МКИ, зрители высоко оценили выступление наших музыкантов: овации сор­вали интерпретация Концерта для фортепиано с оркестром Шумана в исполнении пианистки Карины Измайловой и Восьмая симфония Дворжака в исполнении Евразийского студенческого симфонического оркестра КазНУИ.

Концерт казахстанских коллективов стал особенно интересным для зрителей по двум причинам. С одной стороны, оркестр продемонстрировал непривычный для европейского слуха ансамбль казахского народного инструмента домбры и звуков лютни, которые известный композитор Нургиса Тлендиев соединил с классичес­ким оркестром в своем произведении «Махамбет».

С другой – участников фестиваля поразило виртуозное исполнение казахстанскими молодыми музыкантами репертуара Роберта Шумана и Антонио Дворжака.

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