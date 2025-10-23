Музыкальное наследие тюркского мира

Павел Ильин

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой прошел II Международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni.

Фото предоставлено организаторами

Его задачи – популяризация тюркской культуры через древние традиции, обряды и обычаи, укрепление гуманитарного единства и духовного взаимообогащения народов Евразии. Фестиваль призван стать площадкой для культурного обмена и налаживания творческих связей между странами, а также для творческого роста и воспитания художественного вкуса молодых исполнителей народных песен.

Основу концертной программы фестиваля составили выступ­ления певцов и музыкантов, чье творчество основано на синтезе современных художественных техник с фольклорными традициями и музыкальным наследием тюркского мира. Жанровое и тематическое разно­образие представленных пуб­лике произведений впечатляет: со сцены звучали как чарующие степные мелодии, так и необычные, а порой даже дерз­кие интерпретации народных песен и инструментальных пьес.

В первый день фестиваля выступали зарубежные гости: российская группа «Намгар» (Бурятия), Закир Дуйшенбек (Кыргызстан), Жанибек Пиязов (Узбекистан). Также свое исполнительское мастерство зрителям представили ведущие казахстанские творческие коллективы и исполнители: этно-фольклорный ансамбль «Астана сазы», ансамбль «Жошы», группа Satzhan Project, Едиль Кусаинов, Казыбек Адикей, Аманжол Ныгмет, Санджай Альмишев и Айхат Казихан.

Украшением второго дня стали яркие выступления Арсланбека Султанбекова (Турция), группы «Зафар» (Азербайджан), а также певцов из России – Эркина Алексеева (Республика Саха) и Азата Бикчурина (Башкортостан). Бурными аплодисмен­тами публика удостоила номера этно-фольклорного ансамбля «Қорқыт», камерного ансамбля «Түркістан», Едиля Кусаинова и Салтанат Ерсултан.

Напомним, I Международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni прошел в 2023 году, собрав на одной сцене артистов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Венгрии. Состав участников подчеркивает универсальное значение духовных ценностей тюркского мира в парадигме современной культуры.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации.

