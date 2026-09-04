«Легкий заработок» обернулся задержанием: партию наркотиков изъяли в Усть-Каменогорске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ВКО в рамках ОПМ «Қарасора» пресекли деятельность 20-летнего жителя другого города, подозреваемого в распространении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Было установлено, что мужчина нашел объявление о «работе» в социальных сетях и согласился на предложение. Так он стал фасовщиком: по указанию куратора получал крупные партии запрещенных веществ, расфасовывал их и готовил к раскладке в тайники. В июне мужчина приехал в Усть-Каменогорск, где продолжил эту деятельность. Оплату получал в криптовалюте.

Оперативная работа привела полицейских к подозреваемому. В его рюкзаке обнаружили два свертка с веществом коричневого цвета. В квартире, где он проживал, сотрудники полиции нашли еще несколько свертков с веществами, зип-пакеты, изоленту и электронные весы.

Экспертиза показала, что изъятые вещества содержат α-PVP и мефедрон общим весом более 510 гр, а также гашиш — более 520 гр. Всего из незаконного оборота изъято свыше одного килограмма наркотических и психотропных веществ.

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: объявления о «легком заработке» в интернете могут скрывать преступную схему. То, что начинается как подработка, может закончиться уголовным делом», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, 20-летняя девушка, прибывшая из Алматы в Актау, планировала распространять наркотики через Telegram методом «закладок». Ее преступная деятельность была своевременно пресечена, при личном досмотре сотрудники полиции изъяли 27 свёртков с синтетическими психотропными веществами.