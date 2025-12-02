В министерстве сделали заявление по поводу фейковой рассылки в соцсетях и мессенджерах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правоохранительных органах отметили, что информация о максимально допустимой скорости на дорогах не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz

«Рассылаемое сообщение про «максимально допустимую скорость 66 км/ч после 00:00» является фейком. Никаких таких изменений не вводилось. В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма - 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше. Не доверяйте непроверенным рассылкам и ориентируйтесь на официальную информацию. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге!» – говорится в тексте обращения.

Напомним, в полиции предупредили граждан о новой схеме интернет-мошенничества. Злоумышленники массово рассылают поддельные уведомления о нарушении правил дорожного движения, прикрываясь официальными структурами.