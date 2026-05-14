Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира

Китай,Авто
237
Айман Аманжолова
корреспондент

В результате девять из десяти самых продаваемых машин в Китае в прошлом месяце оказались подключаемыми моделями, и лишь одна машина в списке оснащалась исключительно двигателем внутреннего сгорания (ДВС)

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) опубликовала апрельскую статистику продаж, которая показала спад на автомобильном рынке страны в целом, включая электромобили, — однако особенно драматичным оказалось падение продаж бензиновых машин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Продажи NEV (то есть BEV и PHEV — электромобилей и подключаемых гибридов) в Китае в этом году несколько снизились, главным образом из-за изменения системы субсидий: в прошлом году это стимулировало преждевременный спрос, а в нынешнем — привело к просадке. Многие поспешили представить это как признак глобальных проблем для рынка электромобилей, ведь именно Китай в последние годы был главным двигателем мирового роста продаж электромобилей.

Однако в 2026 году основной рост мирового рынка электромобилей происходит уже в Европе и в остальном мире, хотя значительная его часть обеспечивается экспортом китайских электромобилей. Экспорт вырос на 111,8% в годовом выражении.

Если посмотреть глубже, то продажи чистых электромобилей в апреле, наоборот, выросли на 2,4%, тогда как продажи подключаемых гибридов упали на 25,2% в годовом выражении. И это несмотря на то, что рынок электромобилей все еще испытывает последствия сокращения субсидий в конце прошлого года, которое вызвало всплеск преждевременного спроса и, соответственно, более слабые продажи сейчас. Но даже на фоне продажи машин с ДВС рухнули сразу на 37%.

Падение продаж бензиновых машин совпало по времени с мировым скачком цен на нефть, вызванным войной США с Ираном.

Китай оказался среди стран, пострадавших меньше других: этому способствовали масштабные инвестиции в возобновляемую энергетику, высокая доля электромобилей и крупные внутренние запасы нефти, которые удалось накопить благодаря снижению внутреннего потребления топлива.

Тем не менее, Азия в целом пережила этот кризис тяжелее многих других регионов. Географически значительная часть азиатской нефти поступает через Ормузский пролив, а движение танкеров через него в последние два месяца практически остановилось.

Это заставило многие азиатские страны вновь задуматься о своей зависимости от ресурса, опасность которой была очевидна уже десятилетиями. Теперь государства в спешке ищут новые решения для своих энергетических проблем.

Хотя Китай переносит этот шок лучше большинства, рост нефтяных цен вызвал глобальный всплеск интереса к электромобилям и, похоже, особенно сильно повлиял на китайский рынок именно в апреле — первом полном месяце после того, как мир в полной мере ощутил последствия конфликта.

#Китай #рынок #электрокар

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

США и Китай продолжат тесное сотрудничество после саммита в…
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвест…
Крупный инвестпроект обсудили в правительстве с представите…
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]