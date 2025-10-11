Фото: МВД

Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры, содержат личные данные водителей, номера автомобилей и ссылку для "оплаты штрафа".

На самом деле это фишинговая атака. При переходе по ссылке и вводе данных банковской карты мошенники получают полный доступ к счету, после чего могут похитить все средства. В отдельных случаях ссылки содержат вирусы, которые крадут персональные данные с устройства.

Важно помнить: официальные уведомления о наложении административных взысканий поступают только с короткого номера 1414 и никогда не содержат ссылок для оплаты.

Информацию о штрафах можно проверить на официальных порталах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.

Если вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и заметили в нем ссылку — не переходите по ней! Это обман!

Рекомендации полиции: не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения из сомнительных писем; проверяйте сведения о штрафах только на официальных ресурсах. Если вы уже ввели данные — срочно заблокируйте банковскую карту. Сообщите в банк и в полицию по номеру "102". Проверьте устройство на наличие вирусов.