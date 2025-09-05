Фото: СЦК

По словам председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыка Альжанова, внедряются информсистемы по мониторингу интернет-пространства, в том числе на основе ИИ, сообщает Kazpravda.kz

«Привлекаются специалисты ведущих казахстанских IT-компаний и общественных организаций. Совместно с министерством культуры и информации выявляются наркосайты для последующей блокировки через систему «Кибернадзор». Налажено тесное взаимодействие с мессенджером Telegram по установлению владельцев аккаунтов. Установлено 170 крупных интернет-площадок. Заблокировано более 44 тыс. карт-счетов, используемых в наркобизнесе на сумму 2,6 млрд тенге», - озвучил данные спикер на пресс-конференции в СЦК.

Особое внимание уделяется профилактике: количество акций возросло до 13 тыс., охват аудитории среди детей, подростков и молодежи достиг 1 млн 300 тыс. человек.