"Мы должны быть к этому готовы": Смаилов высказался о транзитном потенциале Казахстана на фоне роста грузопотоков

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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В рамках рабочей поездки в Жетысускую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с развитием транспортно-логистического и агропромышленного потенциала региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Так, в аэропорту Талдыкоргана главе Правительства был представлен доклад о реконструкции автодорог Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, Ушарал – Достык, Сарыозек – Коктал, Лепсы – Балхаш и взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарале, а также развитии транзитной инфраструктуры в Алакольском районе области.

Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря принимаемым мерам и складывающейся внешнеэкономической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой и одним из транспортно-транзитных узлов мирового значения.

«У области Жетысу есть все ресурсы для развития транзитного потенциала. На ее территории расположены два международных пункта пропуска «Достык» и «Нур жолы», приграничные ж/д станции «Достык» и «Алтынколь», пролегают международные транзитные маршруты. Необходимо максимально задействовать все возможности региона в транспортно-логистической сфере», – сказал он.

Глава Правительства указал, что в этом направлении было своевременно начато строительство вторых путей на ж/д участке Достык – Мойынты, так как на фоне снятия Китаем ограничений динамично растет грузопоток в Европу.

«Мы должны быть к этому готовы», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обозначил важность завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарал, благодаря чему появилась возможность принимать воздушные суда с большим фюзеляжем. По его словам, в совокупности с проводимой модернизацией автодорог и запуском дополнительных поездов это окажет существенное влияние на развитие туристических зон озер Алаколь и Балхаш.

Алихан Смаилов добавил, что в целом для создания современной инфраструктуры в транспортной сфере Правительство привлекает крупных международных партнеров. В частности, на станции «Достык» построен многофункциональный грузоперевалочный терминал. Запланировано введение складских мощностей общим грузооборотом более 1 млн тонн в год с суммой инвестиций в 3 млрд тенге. Планируется также формирование собственного парка еврофур на 500-1000 единиц. На начальном этапе общий объем инвестиций здесь составит более 5 млрд тенге.

Далее премьер-министр посетил Коксуский сахарный завод, прошедший несколько лет назад крупную модернизацию. В рамках нее на предприятии было установлено высококачественное зарубежное оборудование, теплоснабжение переведено на газ и приобретена новая техника. По итогам прошлого года завод выпустил порядка 70 тысяч тонн сахара, план на 2023 год – 92 тысячи тонн.

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство оказывает беспрецедентные меры поддержки производителям белого сахара, в том числе в рамках «оборотной схемы». Принят также Комплексный план развития сахарной отрасли, который предусматривает поэтапное увеличение посевных площадей сахарной свеклы до 15 тысяч гектаров, в частности, валовой сбор порядка 525 тысяч тонн к 2026 году в области Жетысу.

«В этой связи важно принять меры по вовлечению новых и восстановлению орошаемых земель. В части обеспечения водой предусмотрены меры по реконструкции водохозяйственных объектов. Сахарные заводы также необходимо модернизировать и довести объем выпускаемого белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году», – сказал он.

Здесь же глава Правительства провел встречу с руководителями сельхозформирований региона, на которой были подняты вопросы субсидирования, доступности земельных угодий, предоставления других мер поддержки и так далее.

Алихан Смаилов дал поручение Министерству сельского хозяйства проанализировать поднятые проблемы и внести конкретные предложения по их решению, добавив, что в прошлом году государство удвоило финансирование отрасли и сохранило эту высокую планку в текущем.

В рамках поездки премьер-министр также ознакомился с деятельностью молочно-товарной фермы ИП «Каримов», которая в 2022 году была значительно расширена для обеспечения загрузки местных молокоперерабатывающих заводов и снижения импорта молочной продукции. Теперь на предприятии содержится порядка 900 голов КРС.

Руководитель хозяйства Рахим Каримов обратился к главе Правительства с просьбой рассмотреть возможность расширения мер поддержки в отношении малых и средних семейных ферм для снижения их издержек и повышения производительности.

«Одним из вариантов решения вопроса может быть использование возможностей сельхозкооперации. Этому направлению сейчас уделяется большое внимание со стороны государства. Если два-три хозяйства решат объединить усилия, их затраты на производство и риски будут снижаться, а доля прибыли расти. При этом за счет укрупнения появится возможность охватить данный субъект АПК инвестиционным субсидированием», – ответил Алихан Смаилов.  

В целом, по словам премьер-министра, на сегодняшний день меры господдержки молочного направления позволили провести значительную технологическую модернизацию отрасли. Только за последние пять лет на поддержку молочного животноводства было направлено 82 млрд тенге.

«В текущем году планируется тиражирование по всей республике опыта Северо-Казахстанской области, где за короткий срок реализован 21 проект по созданию молочно-товарных ферм. Данную работу необходимо взять на особый контроль», – указал Алихан Смаилов.

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