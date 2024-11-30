Мы – из Казахстана!

На третьем заседании Национального курултая в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил концепции «Адал азамат». Ее реализация в числе прочего подразумевает создание среды, в которой каждый человек ощущает свою ответственность за улучшение общества и активно участвует в социальных, экологических, благотворительных и культурно-спортивных акциях, поддерживает различные инициативы по улучшению качества жизни.

Продвигать эти идеи можно по-разному. Спортивная команда кызылординских пенсионеров тому наглядное подтверждение. Они действуют, что называется, по классике – начинают с себя. Собственным примером показывают, что такое «Адал азамат».

На днях наши аксакалы с медалями вернулись из российского Кемерово, где в честь Международного дня пожилых людей прошла IX Спартакиада пенсио­неров России. В ней приняли участие свыше 700 пожилых спорт­сменов из 74 регионов России, а также активные пожилые люди из Казахстана, Беларуси и Финляндии.

Наших героев на железнодорожном вокзале Кызылорды встретили под популярную пес­ню «Команда молодости нашей», ставшую много лет назад одним из гимнов спортивного движения.

Как рассказала руководитель делегации и капитан команды, она же глава областного общест­венно-культурного центра «Славяне» Галина Щербакова, это уже второй выезд кызылординцев «серебряного возраста» на меж­дународные старты в РФ.

– У нас сложились теплые взаимоотношения с Союзом пенсионеров России, который в этом году отмечает 30-летие, – рассказала она. – Нас ежегодно приглашают на различные культурно-спортивные мероприятия. Кызыл­ординская команда из восьми пенсионеров была единственной из Казахстана. В спартакиаде приняли участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Мы успешно выступили, но нашей главной целью было привлечь общество к систематическим занятиям физкультурой и спортом, развить дружеские взаимоотношения и перенять передовой опыт коллег.

Спортсмены «элегантного возраста» действительно лучшая рек­лама здорового образа жизни и спортивной активности – бодрые, энергичные, прекрасно выглядящие дамы и господа.

Как рассказала участница спартакиады Ирина Каратицкая, награды соревнований были разыграны в настольном теннисе, плавании, шахматах, легкой атлетике, пулевой стрельбе, дарт­се, комплексе ГТО, комбинированной эстафете и других. Она особо поблагодарила всех, кто помог организовать поездку, – это областное управление спорта, физической культуры и туризма, Русский дом в Астане, страховая компания «Номад Иншуранс».

– Благодаря им наша команда была обеспечена экипировкой, проездом, проживанием и питанием, – рассказала Ирина Каратицкая.

Для еще одного члена команды, 71-летнего Бориса Федотова, прошедшие соревнования стали дебютом в международных стартах.

– Нами получено множество ярких эмоций, которые сложно передать словами, – сказал ветеран. – В Кемерово мы встретили большое количество уроженцев Казахстана, которые, увидев наш небесно-бирюзовый флаг и форму, сами подходили с нами общаться. Незабываемым и ярким событием для нас останутся торжественная церемония открытия и парад спортсменов-участников, которые с гордостью несли флаги своих стран и регионов. Я будто на Олимпийских играх побывал!

Еще одна участница спартакиады, Валентина Скорикова, делясь впечатлениями, отметила, что в Кемерово вживую увидела сотни звезд советского спорта. Среди них – чемпион ОИ-88 в ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко и знаменитый футболист-рекордсмен Виталий Раздаев, которые были удостоены принять флаг спартакиады.

– Мы выступили на суперсовременных аренах – в многофункцио­нальном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» и в Ледовом дворце «Кузбасс». Впечатления от увиденного зашкаливают, – рассказала спортсменка-пенсионер. – Наша команда выступила достойно. В своих возрастных категориях мы завоевали четыре золотые медали. В частности, Александр Ким показал лучший результат по шахматам, Сергей Мещанинов – в стрельбе из пневматичес­кого оружия, а Людмила Барсукова – в стрельбе и плавании. Всех отличившихся отметили денежными сертификатами.

78-летний кызылординец Александр Ким – постоянный участник областных, республиканских и международных соревнований по марафонскому бегу, много­борью, плаванию и шахматам. Фанатом здорового образа жизни стал после 50, говорит он.

– Бег помог мне вылечиться от недугов и избавиться от вредных привычек, – рассказал аксакал. – Много лет меня беспокоили высокое давление и сахарный диабет, болели суставы. Болезни исчезли, когда пристрастился к спорту. Сейчас я своим примером показываю всем, что заняться своим здоровьем никогда не поздно.

А 72-летний Сергей Мещанинов вот уже 16 лет возглавляет Клуб любителей бега при Цент­ральном стадионе Кызылорды. Он вместе с друзьями-пенсионерами не пропускает спортивные мероприятия.

– Наши спортсмены служат образцом не только для молодежи, но и для казахстанцев постарше, – говорит он. – С возрас­том огромное число людей все чаще ходят по аптекам, врачам, больницам. Это, конечно, иногда неизбежно. Но если заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, то на все это будет тратиться гораздо меньше времени и средств. Начать можно да вот хотя бы с бега! На тренировки в нашем клубе можно попасть вечером в любой день недели. Наши аксакалы постоянно выезжают на соревнования, участ­вуют в марафонах в Алматы, Шымкенте, Туркестане. А все эти путешествия, победы, общение с ровесниками, обмен опытом и есть бодрость и здоровье, – уверен Сергей Мещанинов.

Как рассказала Галина Щербакова, по итогам спартакиады в Кемерово среди зарубежных команд Казахстан занял второе место после Беларуси, обойдя пенсионеров из Финляндии.

– Выезд на спартакиаду придал энергии, дал пищу для размышлений, – сказала Галина Щербакова. – Каждый ее участник может считать себя победителем. Хотелось бы, чтобы и у нас, и в других регионах Казахстана проводились такие спартакиады для людей «элегантного возраста». А еще – чтобы бассейны и спортивные площадки были бесплатными и доступными для пенсионеров и детей. Ведь здоровая нация – основа благополучия страны.

Вот так на деле пенсионеры Приаралья стремятся к качественному долголетию. Их пример приверженности здоровому образу жизни – самый действенный способ вдохновить других. Эти идеалы тесно переплетаются с концепцией «Адал азамат». Ведь, как отметил Президент, «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства.