Аида Балаева предложила организовать Дни культуры Казахстана в США

Международное сотрудничество
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом США в Казахстане Дэниелем Розенблюмом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ РК

Фото: пресс-служба министерства культуры и информации РК

По информации министерства культуры и информации, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках программ и инициатив, которые реализуются как в Казахстане, так и в США, обменялись мнениями относительно различных аспектов взаимодействия, включая культурные и медиапроекты.

Аида Балаева поблагодарила посла за активное и плодотворное сотрудничество в области информации, культуры, религии и гражданского общества, рассказала о работе над законопроектом «О масс-медиа».

«Мы открыты к диалогу. У нас очень богатая история и культура, мы ставим стратегическую задачу популяризировать их за рубежом. В этой связи я хотела бы внести предложение об организации Дней культуры Казахстана в Америке, а также реализации проекта по созданию серии документальных фильмов о древней истории казахского народа, музеев-заповедников на английском языке.

Я уверена, что данные проекты дадут огромный мультипликативный эффект, который выразится не только в углублении нашего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и популяризации культурного наследия, интеграции ученых в изучение историко-культурного наследия нашей страны, но и будут способствовать привлечению туристов в Казахстан», — поделилась своими ожиданиями министр.

Казахстанская сторона также выразила свою заинтересованность в сотрудничестве в сфере креативной индустрии, создании детских мультипликационных и анимационных фильмов.

«Посольство поддерживает усилия министерства по расширению местных и казахскоязычных СМИ и культурного контента. Мы надеемся увидеть вас на седьмом QazaqForum, который в 2024 году проводится в седьмой раз в целях продвижения культурных связей и казахского языка», — подчеркнул Дэниель Розенблюм в свою очередь.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между Казахстаном и США в сфере культуры и информации.

#США #министр #посольство #Аида Балаева #МКИ

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