Мы помним, мы чтим, не забудем

О героизме казахстанцев – как на передовых позициях всех фронтов, так и в тылу – все знают, помнят не только о подвиге героев-панфиловцев, но и о том, что каждый четвертый снаряд был изготовлен из казахстанского металла. Президент сказал четко и ясно: «Наши отцы и деды герои­чески воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием».

1 370 000 человек отправились на войну из наших городов и аулов, 602 939 из них не вернулись домой. А из тех, кто вернулся с победой, более 500 – Герои Советского Сою­за. Нам ли забывать их?

Еще в прошлом году было объяв­лено, что мы верны принципу «Никто не забыт и ничто не забыто». В подтверждение на заседании Национального курултая Главой государства было инициировано трем степеням ордена «Айбын» присвоить имена наших героев – Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева.

«604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского», – заявил Касым-Жомарт Токаев и пообе­щал в максимально возможном объеме вспомнить самим и напомнить кликушам забвения Победы «…подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Дос­пановой».

«Казахстанская правда» одной из первых на постсоветском пространстве запустила серию публикаций о подвигах наших земляков в дни Великой Отечественной, чем вызвала неподдельный интерес читателей всех возрастов. Как известно, в период подготовки величайшей битвы за Сталинград, когда Западно-Казахстанская область стала прифронтовой территорией, принявшей на переформирование и подготовку к наступлению более 120 воинских частей, фашистская авиация бомбила казахстанскую землю, населенные пункты Сайхин, Шунгай, Джанибек. В июне и авгус­те 1943 года в ЗКО немцы выбросили с воздуха десантные группы диверсантов; в мае 1944-го то же самое происходило в Гурьевской области. Но, как пели отцы и деды, «… разведка доложила точно»…

А мы обязательно вспомним каждого фронтовика и сходим на парад в Астане, почтим память героев у мемориала Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы и обелисков, что стоят почти в каждом селе и городе Казахстана, цветы и венки возложим.

И еще, позволю себе большую цитату из президентского интервью, так заинтересованно обсуждаемого в стране, без этих слов радостная весть о предстоя­щем событии будет неполной: «… Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой. Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле». Спасибо за инициативу,

Касым-Жомарт Кемелевич!