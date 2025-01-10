Мы помним, мы чтим, не забудем
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Василий Шупейкин, писатель, заслуженный деятель Казахстана
Конкретно, исторически правдиво отметил Касым-Жомарт Токаев в интервью позицию нашего государства по поводу предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подвигает народ на поклонение героям величайшая дань памяти отцам и дедам, спасшим нас от порабощения. И эта память в генах каждого казаха, свято на протяжении веков почитающего батыров-освободителей родной земли, тысячелетиями отстаиваемой в битвах.