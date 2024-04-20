Мы все преодолеем!

фото из архива "КП"

«Как жители области готовятся к большой воде?», «Людей эвакуируют с дачных участков в Уральске»… Видеоряд – сродни хроникам. Военнослужащие строят укреп­ления, спасатели выносят из пострадавших районов не только попавших в беду местных жителей, но и животных, спасают домашних питомцев. Залитые по крышу дома, лодки на улицах вместо привычного транспорта…

И все же трагедия, вызванная стихийным бедствием на большой территории нашей страны, показала главное – Казахстану сильно повезло с Народом, который его населяет. Люди работают 24⁄7, и это не только военные и спасатели. Рядовые сотрудники акиматов, врачи, полицейские, обычные люди, которые в силу обстоятельств не стали сами непосредственными жертвами стихии, но оказались рядом. Все как могут принимают участие в противостоя­нии с природным явлением. На пункты сбора приносят кто что может: продукты, хозтовары, одежду и постельные принадлежности. Небезучастны и те, кто находятся далеко за пределами зоны ЧС. Запрос «Куда перечислить средства для пострадавших районов?» в эти дни один из наиболее востребованных в поис­ковых системах. Охотники, джиперы, спортсмены-экстремальщики собирают свое снаряжение и за собственный счет отправляются в пострадавшие районы. Бизнес направляет технику, оказывает материальную помощь. На передовой – журналисты, в том числе и нашей редакции, многие из которых не только выполняют свою непосредственную работу, но и принимают личное участие в борьбе со стихией.

Мы последнее время очень час­то говорим о патриотизме. А в населенных пунктах, где прошла эвакуация населения и ожидается большая вода, остаются мужчины. Они отправили свои семьи – жен, детей, стариков – в безопасное место, а сами, оставшись на передовой, вступили в схватку с природой. И не важно, чье именно имущество им в конце концов удастся спасти, уберечь. Важно то, что это – настоящие мужчины, обычные герои нашего времени, чей подвиг не должен в будущем остаться незамеченным или забытым.

Еще показательным фактором стойкости и моральной зрелости нашего народа можно назвать то, что мы практически не слышим о мародерстве на пострадавших от стихии территориях. Да, возможно, такие случаи и появятся, но уже сейчас ясно, что в основной своей массе казахстанцы выше этого позорного явления. Во многом и потому, что все, родившиеся на казахской земле, с молоком матери впитывают принципы взаимовыручки, сострадания, благородства, выстраданные народом за время всех пережитых джутов и войн в своей истории.

Горе – не беда. И сложившаяся ситуация – это еще далеко не библейский потоп. Но извлечь из нее урок тем не менее следует. Труд и самоотверженность казах­станцев, принимающих непосредст­венное или посильное участие в преодолении этого бедствия, говорит об одном: наш ковчег – наша Родина. И спастись на нем мы сможем лишь сохранив его. Для себя, для потомков.

В завершение хочется привести слова Президента Касым-Жомарта Токаева: «Все удалось преодолеть благодаря крепкому единству. В такой ответственный момент также ярко проявляется незыблемая солидарность нашего народа. Мы все преодолеем».