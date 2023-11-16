Мясо из пробирки

Чешский стартап Bene Meat первым в Евросоюзе получил лицензию на производство и продажу искусственного мяса. Как передает NTD, говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных.

фото из архива "КП"

Этот продукт не относится к аналогу мяса, сделанного из рас­тительных компонентов. Искусственное мясо выращивают из клетки, которую помещают в питательную среду в биореакторе.

Пока в лаборатории за день выращивают килограмм мяса. В следующем году планируют увеличить производство до нескольких сотен килограммов, а потом и до нескольких тонн в день. Чешские исследователи говорят, что производителям кормов их продукция будет обходиться дешевле, чем нас­тоящее мясо. К тому же она будет всегда качественной – без гормонов, антибиотиков и излишков жира.