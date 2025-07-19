В ведомстве прокомментировали появившиеся в соцсетях и СМИ публикации ксательно возможного заражения при употреблении в пищу мяса степной антилопы, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ РК

Регулирование численности сайгаков производится сотрудниками РГКП «Охотзоопром». Туши сайгаков помещаются в рефрижераторы и поставляются на объекты убоя, пояснили в ведомстве.

В целях исключения особо опасных болезней животных (чума мелких жвачных, ящур, бруцеллез, пастереллез, сибирская язва и др.), Национальным референтным центром по ветеринарии регулярно проводится эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков.

Вместе с тем, ветеринарной службой на постоянной основе проводятся мониторинговые исследования сельскохозяйственных животных, где имеются общие пастбища и места водопоя с сайгаками.

Необходимо отметить, что приняты соответствующие нормы по забою и утилизации биологических отходов, разработаны национальные стандарты СТ РК «Мясо сайги тушеное. Технические условия» от 27.11.2023 года и СТ РК «Мясо сайги в тушах и полутушах. Общие технические условия» от 27.11.2023 года.

В настоящее время для участия в регулировании численности сайгаков задействованы 24 объекта убоя в 6-ти областях. Все объекты убоя соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям (имеются помещения для забоя, холодильные камеры, приспособления для подвешивания туш, обеспечены водоснабжением и т.д.).

После поступления туш на объекты убоя, они подвергаются осмотру ветеринарные врачами и проходят ветеринарно-санитарную экспертизу.

При этом, мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям, это: органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы, со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов; проба варкой; исследование на финноз (цистицеркоз); определение общего радиационного фона проб.

В случае соответствия туш ветеринарным требованиям производится их дальнейшая разделка и переработка, а отходы утилизируются. Продукция, полученная от сайгаков, сопровождается ветеринарной справкой, выданной ветеринарными врачами, которые подтверждают происхождение, местность выхода, безопасность и качество.

Реализуемая животноводческая продукция должна соответствовать ветеринарно-санитарной безопасности.

Согласно статьи 22 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» реализация продукции и сырья животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.

Вместе с тем, на объектах внутренней торговли осуществляется ежедневный контроль со стороны ветеринарных инспекторов, которые проверяют наличие ветеринарной справки и клейма с объекта убоя; соблюдение температурного режима при транспортировке; результаты лабораторного контроля.

В связи с этим, Комитет ветеринарного контроля и надзора рекомендует потребителям приобретать мясо сайги в специально отведенных местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документах в соответствии с пищевой и ветеринарно-санитарной безопасностью.