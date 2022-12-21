На 15 лет посадили астанчанина за пропаганду насильственного захвата власти

Суд доказал его вину в приготовлении к акту терроризма, а также пропаганде изменения конституционного строя республики.

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Комитет национальной безопасности РК сообщил о вступлении в законную силу приговора суда, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы, вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда г.Астана в отношении жителя столицы.

"Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ему назначено 15 лет лишения свободы.

Апелляционной коллегией по уголовным делам суда г.Астаны приговор оставлен без изменения, добавили в КНБ.