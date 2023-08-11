На 2,5 года осудили замглавы ДЮСШ за смертельное ДТП с детьми-спортсменами в Актюбинской области

В Актюбинской области вынесли приговор по делу о ДТП с детьми-спортсменами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних региона.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Перед судом предстал заместитель руководителя Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Ж., обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 345 УК).

Подсудимый 17 декабря 2022 года выехал на автомобиле Toyota Estima из села Шубаркудук в город Актобе на соревнования по волейболу. В салоне машины находились тренер и 9 учащихся ДЮСШ 2010-2011 годов рождения.

«В пути водитель будучи уставшим не соблюдал безопасность дорожного движения и, не справившись с управлением, выехал в кювет противоположного направления, после чего автомобиль дважды перевернулся.

В результате ДТП 1 ребенок погиб на месте происшествия, 2 детям причинен вред средней степени тяжести, 4 детям и тренеру спортсменов – тяжелой степени», – рассказали в суде.

Подсудимый полностью признал вину, попросил прощения.

При этом замглавы ДЮСШ до суда в счет возмещения морального вреда добровольно выплатил представителям потерпевших денежную компенсацию.

С учетом всех обстоятельств суд назначил Ж. 2,5 года лишения свободы.

С осужденного в пользу тренера взыскано 5 млн тенге моральной компенсации.

Приговор в законную силу не вступил.