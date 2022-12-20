Родители рассказали о ДТП с детьми-спортсменами в Актюбинской области

Происшествия , Крупные ДТП

Родители юных спортсменов из Актюбинской области, которые попали в страшную аварию, рассказали подробности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Напомним, трагедия произошла 17 декабря на трассе Актобе – Болгарка – Шубаркудук. В салоне автомашины находилось 11 человек: 9 детей 11-12 лет и их тренер, которые выехали из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу.

В результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, остальные 8 детей и тренер доставлены в областную детскую больницу. 

Третий день родители юных волейболистов проводят в центре охраны материнства и детства.

Двое семиклассников перенесли трепанацию черепа и сейчас находятся в искусственной коме.

«Двое детей находятся на искусственной вентиляции легких. Отмечается положительная неврологическая симптоматика, но, учитывая тяжесть травмы головы, мы в течение 4-5 дней должны продержать их на медикаментозном сне. Сами понимаете, нужен покой для головного мозга», – поясняет руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

О том, что по дороге случилась беда, взрослым сообщат сами дети. Спустя 3 часа после аварии.

«Все руководство виновато, начиная с акимов. Все же знали, что будут ехать из районов. Почему без сопровождения отправили?! Это же не скот. 9 детей в одну машину закинули! А до этого ведь обещали, что на двух авто повезут. 16-го должны были выехать, а транспорт только 17-го числа нашли. Со скоростью 140 он ехал!» – негодует родительница Бибинур Карибаева.  

Целая команда поехала на областные соревнования на частной машине. Иномарка принадлежала 32-летнему замдиректора районной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Детей также сопровождал 21-летний тренер.

Вместо того, чтобы перевозить школьников на автобусе, как этого требуют нормы, 8 мальчиков и двое взрослых оказались в 7-местном транспорте. Ко всему выяснилось: водитель по дороге заснул, и теперь он главный подозреваемый.

«Водитель грубо нарушил пункты 1, 8, 10, 22 правил дорожного движения, то есть должен был двигаться со скоростью, обеспеченной ПДД, учитывать дорожно-метеорологические условия. При этом превысил количество посадочных мест в салоне. Освидетельствование показало, что он не был выпившим. Находился в утомленном состоянии – заснул», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов.

Между тем глава облспорта не знал, на чем добирались дети.

«За доставку отвечает директор. Есть 3 способа доставки. Это ж/д, рейсовый автобус. И если данный вид не подходит для доставки, то нанимается частный транспорт, – комментирует Евгений Гончаров, руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области. – По данным соревнованиям у нас формируется бюджет, это непосредственно директор школы согласовывает со старшим тренером. На питание – 2 МРП, проживание – от 5 до 7 тысяч.

– А с себя ответственности не снимаете? Не собираетесь подавать в отставку в связи со случившимся?

– Без комментариев. Данное решение я не принимаю.

В полиции завели дело по факту халатности. Степень вины руководства ДЮСШ и чиновников облспорта еще предстоит выяснить.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, пострадавших детей посетил вице-министр Вячеслав Дудник. Его сопровождали ведущие специалисты медицинских центров Астаны. Они осмотрели детей, согласовали дальнейшую тактику лечения и ведения пациентов.

«С родственниками пострадавших детей проведена беседа, разъяснено текущее состояние детей, объемы проведенного лечения, а также дальнейшее ведение за пострадавшими», – рассказали в ведомстве.

Республиканские специалисты отметили высокий уровень и своевременность оказанной юным спортсменам медпомощи.

Состояние же тренера остается тяжелым. Специалисты многопрофильной областной больницы провели консилиум с участием профессорско-преподавательского состава ЗКМУ имени М. Оспанова и дополнительно телемедицинскую консультацию со специалистами центра нейрохирургии Астаны. 

Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме, заключили в Минздраве.

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